ASSE : Hamouma garde le coeur Vert, jusqu'à quand ?

Dans : ASSE.

En fin de contrat en juin prochain, Romain Hamouma donne la priorité à l'AS Saint-Etienne, malgré des offres venues du Golfe et d'autres formations de Ligue 1.

À Saint-Etienne depuis 2012, Romain Hamouma arrivera en fin de contrat en juin prochain. À l'heure actuelle, la situation de l'attaquant est loin d'être résolue, même si son envie est claire : il veut rester dans le Forez. L'ASSE, en pleine lutte pour le maintien avec une dangereuse 16e place en Ligue 1, traverse également une période compliquée d'un point de vue économique. Au terme de la saison, les Verts perdront de nombreux joueurs, notamment ceux en fin de contrat. Mais si Claude Puel ne pleurera pas le départ de ces éléments, la donne est différente concernant Romain Hamouma.

L'entraîneur stéphanois apprécie le profil et l'attitude du joueur, d'autant plus dans un contexte où de nombreux problèmes de disciplines règnent au sein du vestiaire. Auteur de quatre buts en 22 apparitions en championnat cette saison, Romain Hamouma est écarté des terrains depuis une blessure début février. Il devrait effectuer son retour après la trêve internationale.

Le joueur donne la priorité à Saint-Etienne

Connaissant la situation contractuelle du joueur, des clubs du Golfe sont venus aux renseignements cet hiver, comme le révèle le site Envertetcontretous. Une proposition balayée aussitôt par le joueur, dont l'objectif n'est absolument pas d'obtenir un dernier gros contrat avant de prendre sa retraite. Même à 33 ans, Romain Hamouma est encore ambitieux, et il veut terminer sa carrière en France. Cela tombe bien, car d'autres formations de Ligue 1 l'ont contacté. Toutefois, le souhait de l'ancien caennais est clair : il donne la priorité à l'ASSE. Pour le moment, le club n'a formulé aucune proposition officielle. Compte tenu de la situation sportive du club et des difficultés à trouver des renforts au mercato, on imagine mal Saint-Etienne perdre volontairement un élément comme Hamouma, qui malgré son âge, reste une valeur sûre de notre championnat.