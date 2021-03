ASSE : 31 départs en deux ans, c’est l’effet Puel

Dans : ASSE.

Seizième de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne réalise une saison catastrophique qui devrait avoir des conséquences sur le prochain mercato.

Le projet de Claude Puel, essentiellement basé sur les jeunes, a pris du plomb dans l’aile au fil des mois. Conscient de la limite de certains joueurs, l’entraîneur de l’ASSE a été contraint de réintégrer certains cadres dont il souhaitait se débarrasser à l’instar de Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz. Cela étant, Claude Puel a l’intention de sauver les meubles en se maintenant en Ligue 1 et de repartir sur un projet basé sur des jeunes joueurs recrutés en post-formation. L’idée est donc plus que jamais de faire table rase du passé en se séparant d’un paquet très important de joueurs actuellement sous contrat. Selon les indiscrétions de But, ce sont près de 30 joueurs qui pourraient quitter le Forez d’ici juin 2022.

L'exception Hamouma en 2021

La liste est longue. Cela concerne en premier lieu les joueurs dont le contrat expire dans trois mois et ils sont dix dans ce cas : Etienne Green, Mathieu Debuchy, Sétigui Karamoko, Pape Cissé, Panagiotis Retsos, Lucas Llort, Kévin Monnet-Paquet, Romain Haouma, Anthony Modeste et Jérémie Porsan-Clémenté. Parmi ces dix joueurs, Claude Puel ne souhaite en retenir aucun, si ce n’est peut-être Romain Hamouma, à qui une proposition a été faite. Une offre déchirée par l’ancien dynamiteur de l’attaque du Stade Malherbe de Caen car cette prolongation dépendait du nombre de matchs disputés cette saison.

Nordin et Moueffek appréciés par Puel

Le média croit par ailleurs savoir que les 21 joueurs en fin de contrat en juin 2022 ne seront pas non plus retenus, en voici la liste : Jessy Moulin, Stefan Bajic, Miguel Trauco, Timothée Kolodziejczak, Alexandros Katranis, Mickaël Nadé, Marvin Tshibuabua, Rayan Souici, Aimen Moueffek, Alpha Sissoko, Ryad Boudebouz, Assane Diousse, Bilal Benkhedim, Victor Petit, Maxence Rivera, Wahbi Khazri, Lamine Ghezali, Arnaud Nordin, Abdoulaye Sidibé, Edmilson Correia et Tyrone Tormin. Comme pour les joueurs en fin de contrat en juin 2021, il existe quelques exceptions. Elles concernent Arnaud Nordin et Aimen Moueffek, que Claude Puel apprécie. Mais comme pour Romain Hamouma, rien ne dit que les deux joueurs, secoués par cette saison chaotique, feront le choix de prolonger à l’ASSE.