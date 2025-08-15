ASSE ‍: Gros contrat signé, Larsonneur s’installe chez les Verts

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Gardien très sollicité la saison passée, Gautier Larsonneur n’avait pas forcément convaincu tout le monde chez les fans des Verts.

Mais il faut croire que la direction a, elle, été conquise puisqu’elle a décidé de prolonger son gardien numéro 1 sur le très long terme. Ainsi, le média Peuple Vert annonce que Gautier Larsonneur a signé pour trois nouvelles saisons à l’ASSE, même s’il reste un doute si cela comprend la saison en cours ou pas. En tout cas, l’officialisation ne devrait pas tarder et permettre aux Verts d’être serein à ce poste pour les années à venir. Le gardien breton, formé au Stade Brestois, va passer le cap des 100 matchs sous le maillot du club du Forez cette saison. Et il ira donc certainement bien au-delà.