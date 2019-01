ASSE : Gasset tente un pari osé avec cet ancien Parisien

Dans : ASSE, Mercato.

Malgré sa lettre envoyée avant le mercato hivernal, « le Père Noël m’a oublié », constatait Jean-Louis Gasset la semaine dernière.

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne aurait bien accueilli un ou deux renforts pour mieux lutter avec les prétendants au podium de Ligue 1. Mais pour des raisons financières, la réponse de la direction est négative. De quoi calmer les ambitions du technicien ? Pas vraiment. D’après nos confrères de Goal, le coach stéphanois aimerait récupérer le milieu Yohan Cabaye (33 ans). Il faut dire que le Français pourrait représenter une belle affaire, lui qui a récemment résilié son contrat avec Al-Nasr.

Son arrivée permettrait à l’entraîneur d’effectuer davantage de rotations dans l’entrejeu dominé par Ole Selnaes et Yann M’Vila. Si la piste semble intéressante, elle reste trop onéreuse pour l’ASSE. En cause, le salaire du joueur. On peut pourtant imaginer que Cabaye sera prêt à faire un effort pour retrouver Gasset, l’ancien adjoint de Laurent Blanc qu’il a croisé au Paris Saint-Germain et en équipe de France.