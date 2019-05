ASSE : Gasset parti, M’Vila laisse une dernière chance à Saint-Etienne

Dans : ASSE, Mercato.

Quatrième de Ligue 1 et qualifiée pour l’Europa League, l’AS Saint-Etienne a un peu de mal à savourer.

En cause, le départ confirmé de l’entraîneur Jean-Louis Gasset, qui a décidé de prendre du recul pour se rapprocher de sa famille. Un coup dur pour les Verts avant la saison prochaine, mais aussi en vue du mercato. Car à Saint-Etienne, le répertoire et le pouvoir de persuasion du technicien étaient des atouts importants pour attirer des joueurs comme Yann M’Vila. Ce n’est pas un hasard si le milieu de terrain a menacé de partir en cas de séparation avec le coach. Du coup, l’international français a-t-il lui aussi acté son départ ? Pas tout à fait.

Finalement, l’ancien Rennais accepte de rester à condition que l’adjoint de Gasset, Ghislain Printant, prenne les commandes de l’équipe. « Mon avenir ? Je ne sais pas, dieu seul sait. Vous savez, la vie ça va très vite. J'ai un peu entendu dans la presse que le nouvel entraîneur pourrait être Ghislain Printant. Cela peut tout changer. Mais si ce n'est pas Ghislain Printant, c'est sûr et certain que je vais demander à partir », a prévenu M’Vila au micro de Canal+. Cela tombe bien, les présidents Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont fait de Printant leur favori.