ASSE : Gasset c'est zéro cadeau même pour les meilleurs

Dans : ASSE, Ligue 1.

Blessé à la cuisse lors de la déroute stéphanoise contre l'OL début novembre, Romain Hamouma a raté près de deux mois de compétition, avant de finalement retrouver peu à peu sa place et cela après le double changement de coach à l'ASSE. Face à l'OM, l'ancien caennais est apparu sur son meilleur jour, étant passeur décisif sur le but de Monnet-Paquet, et abattant un énorme travail. De quoi annoncer de beaux jours pour Romain Hamouma et l'AS Saint-Etienne.

Cependant, s'il vante les mérites de son joueurs, Jean-Louis Gasset est très clair, il attend mieux de Romain Hamouma. « Je trouvais Romain de mieux en mieux à l’entraînement. Quand je suis arrivé, il était un peu traumatisé comme pas mal de joueurs. Il a fait ce qu’il fallait pour se remettre en questions. Cela ne me surprend pas, c’est le Hamouma que je connais, celui que je craignais quand je vais jouer avec Paris. Mais le match qu’il a fait contre l’OM, c’est bien, mais c’est son minimum. Il doit faire mieux, marquer des buts, faire des passes décisives. Ils sont trois ou quatre joueurs dans ce style qui doivent se surpasser », a prévenu l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, qui n'est pas du genre à s'enflammer trop vite.