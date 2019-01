ASSE : Gasset assure ses arrières avec cet ancien Marseillais

Dans : ASSE, Mercato.

A Saint-Etienne, le mercato hivernal sera sans doute plus calme que la saison dernière. A l’époque où les Verts luttaient pour le maintien.

Cette année, la formation de Jean-Louis Gasset occupe le haut de tableau et s’appuie sur des valeurs sûres comme Ole Selnaes (24 ans). Le milieu de terrain sort en effet d’une excellente première partie d’exercice aux côtés de Yann M’Vila. Comme on pouvait s’y attendre, ses performances ne sont pas passées inaperçues puisque le Zénith Saint-Pétersbourg s’est manifesté. La réponse de l’ASSE ? Un « non » pas forcément catégorique. En effet, le site de Peuple Vert affirme que le Norvégien sera libéré en cas d'offre à 20 millions d’euros.

Un montant évidemment dissuasif étant donné que les Verts souhaitent conserver l’ancien joueur de Rosenborg, et même prolonger son contrat qui expire en 2020. Il n’empêche que le Zénith ne serait pas refroidi par les exigences stéphanoises. Du coup, l’ASSE n’écarte pas totalement le départ Selnaes, ni l’arrivée d’un remplaçant comme William Vainqueur (30 ans), le milieu d’Antalyaspor qui plaît à Gasset. Il faut dire que l’ex-Marseillais avait laissé de bons souvenirs lors de son dernier passage en Ligue 1.