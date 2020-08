ASSE : Gasset à Bordeaux, la liste noire des Verts s'excite

Dans : ASSE.

Le mercato promet d’être encore mouvementé à Saint-Etienne, où Claude Puel a d’ores et déjà fait savoir à plusieurs cadres qu’il ne comptait pas sur eux.

On sait de longue date que le coach de l’ASSE souhaite voir partir Stéphane Ruffier, par exemple. Mais ces derniers jours, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz ou encore Yann M’Vila et Loïs Diony ont également été informés par leur entraîneur qu’il était préférable qu’ils se trouvent une porte de sortie. Le but de la manœuvre est évidemment de se délester de gros salaires, ce qui arrange bien Claude Puel, lequel n’est pas vraiment fan des trentenaires. Les bannis de Claude Puel ont jusqu’au début du mois d’octobre pour trouver une porte de sortie et visiblement, ils ont déjà une idée derrière la tête pour rebondir, selon les informations de 20 Minutes.

Le média indique que plusieurs joueurs écartés par Claude Puel à Saint-Etienne ont d’ores et déjà fait savoir à leur ancien entraîneur Jean-Louis Gasset qu’ils étaient prêts à le rejoindre aux Girondins de Bordeaux. C’est notamment le cas de Yann M’Vila, très utilisé la saison dernière mais qui ne sera pas retenu par Claude Puel et par les Verts en cas d’offre. Néanmoins, le salaire de l’international tricolore est bien trop important pour les finances de Bordeaux, et son transfert en Gironde n’a donc aucune chance de voir le jour cet été. Reste maintenant à voir si la situation pourrait être amenée à évoluer en cas de ventes à Bordeaux, où le transfert de Kamano au Lokomotiv Moscou est par exemple dans les tuyaux. En attendant, les indésirables de Claude Puel entrevoient l’avenir avec inquiétude à Saint-Etienne…