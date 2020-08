ASSE : Feu vert chez les Verts, les tests Covid tous négatifs

Dans : ASSE.

Après l'apparition d'un cas positif au Covid19 la semaine passée, les joueurs et le staff de l'ASSE ont subi un nouveau contrôle ce lundi.

Il y a une semaine, après des tests PCR passés par le groupe stéphanois, un joueur avait fait l’objet d’un résultat positif, et ce dernier avait immédiatement été isolé. Afin de pouvoir partir en stage à Dinard, et jouer deux match amicaux cette semaine contre Rennes et Angers, Claude Puel, son staff et les footballeurs de l’AS Saint-Etienne ont de nouveau fait l’objet d’un test au Covid19. Et ce mardi soir, l’ASSE annonce que les résultats sont tous négatifs. « Tous les tests au COVID19 subis lundi par le groupe professionnel se sont révélés négatifs. Claude Puel, son staff et ses joueurs se rendront dès demain à Dinard pour un stage de 4 jours durant lequel ils affronteront le Stade Rennais puis Angers », indique l’AS Saint-Etienne.