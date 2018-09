ASSE : Face au mercato, cet attaquant prend une décision radicale

Dans : ASSE, Ligue 1.

Plutôt décevant depuis le début de la saison, Kevin Monnet-Paquet n’a pas joué face à Caen, samedi soir.

Il faut dire qu’avec les arrivées de Cabella, Salibur ou encore Khazri, les places sont chères en attaque. C’est pour cette raison que, en conférence de presse, Kevin Monnet-Paquet a confié qu’il était prêt à une reconversion au poste de latéral gauche. Un poste qu’il a déjà parfois occupé dans un système à cinq défenseurs et où il avait été plutôt performant, pour le plus grand bonheur de Jean-Louis Gasset.

« A Paris ou à Montpellier, j’ai joué sur le côté dans une défense à cinq. Le coach me connait, je peux jouer partout. S’il pense que je peux apporter à tel ou tel poste, je le ferai avec plaisir. Je joue là où mes entraîneurs me le demandent. Je n’affectionne pas plus de jouer latéral mais je pense avoir les capacités de couvrir plusieurs rôles. Priorité à l’équipe. C’est une semaine chargée et le coach aura besoin de tout le monde. Je suis toujours disponible pour le coach, pour l’équipe, prêt à donner le meilleur de moi-même. La concurrence, c’est ce qu’il nous faut » a confié Kevin Monnet-Paquet, visiblement prêt à tout pour gratter du temps de jeu. Jean-Louis Gasset appréciera…