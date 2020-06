ASSE : Fabrice Grange s'en va, un coup dur de plus pour les Verts

Dans : ASSE.

En froid avec sa direction et Claude Puel depuis la relégation de Stéphane Ruffier sur le banc des remplaçants, Fabrice Grange a décidé de quitter l’AS Saint-Etienne.

Annoncé du côté de l’Olympique Lyonnais avant que Christophe Revel ne vienne récupérer le poste laissé vacant par Grégory Coupet, Fabrice Grange était finalement toujours en place chez les Verts. Sauf que malgré sa présence à la reprise de l’entraînement cette semaine, l’entraîneur des gardiens ne va pas rester à Sainté. En effet, ce jeudi, le club stéphanois a annoncé le départ de l’ancien portier de l’OL ou du FC Nantes. « Fabrice Grange et l’AS Saint-Étienne ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration. Le club remercie Fabrice Grange pour tout le travail qu’il a accompli avec professionnalisme et détermination depuis 2012. Il a apporté son expérience, son savoir-faire et sa connaissance du haut niveau à plusieurs générations de gardiens de but. Le club lui souhaite pleine réussite dans ses futurs projets », a expliqué l’ASSE dans un communiqué.

À un an de la fin de son contrat, Grange quitte donc le navire stéphanois en pleine crise. Un coup de tonnerre qui fait du bruit dans le Forez, puisqu’à quelques semaines de la reprise de la Ligue 1, l’ASSE va devoir trouver un remplaçant à la hauteur de l’ancien membre du staff de l’équipe de France. Alors que le nom de l’ancienne légende verte, Jérémie Janot, a circulé, sa récente prolongation à Valenciennes a tué tout espoir. Affaire à suivre, mais le futur remplaçant de Grange aura une mission périlleuse à remplir avec la gestion du duo Jessy Moulin - Ruffier.