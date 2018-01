ASSE : En feu, Saint-Etienne frappe encore et s’offre Ntep !

Dans : ASSE, Mercato.

L’AS Saint-Etienne est partie pour réaliser un gros mercato hivernal. Car l’arrivée de Yann M’Vila n’est qu’un début dans l’esprit des dirigeants.

La preuve, le club stéphanois est sur le point de finaliser la venue de Paul-Georges Ntep ! Convoité par plusieurs formations, notamment en France avec les Girondins de Bordeaux et l’OGC Nice, l’ailier en manque de temps de jeu à Wolfsburg aurait pu jouer la montre pour attendre la meilleure offre possible. Mais non, l’entraîneur des Verts Jean-Louis Gasset l’a convaincu de venir se relancer dans le Forez.

Le Français de 25 ans va effectivement signer pour un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison, annoncent nos confrères de But. Il ne resterait plus que quelques détails à régler. Saint-Etienne a donc trouvé l'attaquant polyvalent qui manque à son effectif. Prochaine étape, recruter un défenseur central expérimenté pour épauler Loïc Perrin. Il pourrait s’agir de Neven Subotic (29 ans, Borussia Dortmund), la priorité de Gasset. Autant dire que le Serbe représenterait la cerise sur le gâteau stéphanois.