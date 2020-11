ASSE : Du nouveau dans le dossier William Saliba

Dans : ASSE.

Lors de l’été 2019, Arsenal a dépensé plus de 100 ME pour faire venir deux joueurs de Ligue 1 avec un rendement catastrophique depuis.

Nicolas Pépé n’arrive pas à s’imposer chez les Gunners et squatte souvent le banc pour les gros matchs. C’est encore pire avec William Saliba, au coeur d’un imbroglio à la fin de son prêt en provenance de Saint-Etienne, et qui est resté à Arsenal alors que Mikel Arteta ne compte pas du tout sur lui dans un premier temps. Le manager espagnol lui a signifié qu’il ne serait pas inscrit sur les listes de Premier League et d’Europa League, mais son retour chez les Verts n’a pas pu se faire. Selon ESPN, il a aussi refusé un prêt en D2 anglaise, estimant qu’il devait au moins se trouver une équipe de l’élite anglaise pour progresser.

Rien n’a été trouvé en ce sens, et cette première partie de saison tourne au fiasco puisque Saliba enchaine les matchs avec l’équipe U23 d’Arsenal, dans un championnat peu relevé et qui s’apparent au niveau du N2 en France. En attendant janvier, et la nouvelle étude d’un prêt. Début 2021, le clan Saliba pourrait se pencher à nouveau sur cette solution, avec cette fois un impératif, rejoindre un club de Premier League ou une formation de Ligue 1, avec bien évidemment une pensée pour l'ASSE qui est en grande difficulté à son poste. En attendant, le joueur parvient à enchaîner les matchs, et peut encore avoir de l’espoir d’être mis sur une feuille de match de Premier League. S’il n’a pas été inscrit sur la première liste, il peut s’y retrouver en tant que jeune joueur du club, et ainsi disputer enfin ses premières minutes officielles sous le maillot des Gunners. C’est probablement à l’heure actuelle, la seule chose qui motive encore un Saliba qui a tout de même coûté 25 ME et 5 ME de bonus éventuels il y a un an de cela.