ASSE : Diony reste à Saint-Etienne, mercato terminé !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Sauf retournement de situation, l'AS Saint-Etienne en a terminé avec son mercato estival 2019. En effet, Ghislain Printant avait indiqué que si le départ de Loïs Diony au Besiktas se concrétisait, alors les Verts pourraient recruter un renfort offensif d'ici lundi minuit. Mais Le Progrès annonce que le club d'Istanbul a finalement renoncé à faire signer Diony, alors même que l'ASSE et Besiktas s'étaient entendus sur les conditions d'un prêt de l'attaquant de 26 ans. On ne connaît pas les raisons de ce revirement soudain de la formation sambouliote, mais le dossier est désormais définitivement refermé.

Lié avec Saint-Etienne jusqu'en 2021, Loïs Diony va donc reprendre le chemin de l'entraînement à l'Etrat et l'AS Saint-Etienne n'aura pas besoin de faire signer un dernier joueur dans les ultimes heures du marché estival des transferts. Il n'est toutefois pas certain que cette fin soit celle dont l'entraîneur des Verts rêvait. Mais le Besiktas a imposé son tempo et ce n'est pas celui de l'ASSE.