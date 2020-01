ASSE : Diony fait craquer Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Nouveau rebondissement dans le dossier Loïs Diony, l'AS Saint-Etienne ne retiendra plus son attaquant, et ne cherche même même plus à récupérer de l'argent sur un éventuel transfert.

Attaquant vraiment peu en verve de Saint-Etienne, Loïs Diony a reçu le feu vert de ses dirigeants pour partir au mois de janvier après en avoir fait la demande. Mais même avec cette permission, les choses sont compliquées. L’ancien de Dijon ne trouve pas preneur, alors que les Verts ont mis une étiquette en soldes à 3 ME pour un joueur à qui il reste 18 mois de contrat. Résultat, Diony commence à se dire qu’il est bien parti pour continuer l’aventure dans le Forez, même s’il n’a clairement plus la côte auprès de Claude Puel. Une perspective qui inquiète visiblement tout le monde, au point de faire changer la donne à deux jours de la fin du marché des transferts.

Selon L’Equipe, Loïs Diony a en effet obtenu l’accord de ses dirigeants pour partir dès le mois de janvier, y compris sous la forme d’un prêt. Ce n’était pas le cas auparavant et surtout, cela ouvre la porte à des clubs d’un autre standing qui cherchent un renfort à moindre coût. Récemment, Diony avait refusé des prêts en Belgique et en Turquie, espérant certainement de meilleurs points de chute. Cette nouvelle donne en est peut-être l’occasion, surtout que l’ASSE ne semble désormais avoir qu’une seule envie, celle de voir son attaquant changer d’air d’ici à vendredi soir.