ASSE : Deux mois de plus et c’est tout pour Perrin ?

Dans : ASSE.

En fin de contrat à Saint-Etienne le 30 juin prochain, Loïc Perrin sera présent à la reprise de l’entraînement des Verts ce mercredi.

En revanche, l’incertitude plane toujours concernant son éventuelle prolongation de contrat. Et selon les informations obtenues par RMC, le flou va régner encore quelques semaines puisque la radio indique que pour l’heure, Saint-Etienne ne va prolonger son capitaine que pour les deux mois à venir. Un moyen d’offrir à Loïc Perrin une sortie digne de ce nom avec la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain en ligne de mire.

Puel contre une prolongation d'un an

Concernant une prolongation d’un an supplémentaire, tout dépendra de l’état physique de Loïc Perrin dans les semaines à venir. « La préparation physique que Loïc Perrin effectuera avec le reste de l’effectif professionnel pourrait faire office de juge de paix quant à l’hypothèse d’une saison de plus sur le terrain » indique la radio, qui rappelle que Claude Puel est très réticent à l’idée de poursuivre l’aventure avec Loïc Perrin, qu’il ne juge plus suffisamment en forme pour évoluer au plus haut niveau. Reste au capitaine des Verts de convaincre son entraîneur que du haut de ses 34 ans, il peut encore rendre de loyaux services à son club de toujours.