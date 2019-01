ASSE : Deux départs et la signature de Cabaye pour boucler le mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Foot Europeen, Foot Mondial.

Un peu contre toute attente, l'AS Saint-Etienne s'apprête à vivre une fin de mercato hivernal très mouvementée, surtout dans son milieu de terrain.

Outre le départ en prêt d'Alexandros Katranis a l'Atromitos Athènes, le club stéphanois a connu un marché très calme durant ce mois de janvier. Mais tout va s'accélérer dans les prochains jours. Alors qu'Ole Selnaes pourrait faire ses valises en direction de la Chine, et plus précisément du Shenzhen FC, contre un chèque de 10 millions d'euros, Sainté va perdre un autre élément de son entrejeu. En effet, selon le journaliste Manu Lonjon, Assane Diousse va être prêté au Chievo Vérone en début de semaine prochaine. Recruté à Empoli pour 5 ME durant l'été 2017, le Sénégalais n'a jamais fait sa place dans le Forez. Son départ chez la lanterne rouge de Serie A jusqu’à la fin de la saison, ajouté au transfert probable de Selnaes, va réduire la masse salariale et ouvrir de nouveaux horizons aux Verts.

Pour épauler Yann M’Vila, la dernière pièce maîtresse de l'entrejeu restante, Jean-Louis Gasset serait en passe de relancer la carrière de Yohan Cabaye, d'après le site But. Sans club depuis le 13 janvier dernier, et son départ d'Al Nasr Dubaï, le milieu de 33 ans « devrait bientôt arriver, peut-être même avant le match contre le FC Nantes mercredi ». Une arrivée hivernale à l'image de celle de Mathieu Debuchy il y a un an, qui pourrait être suivie d'une autre venue dans l'entrejeu, car l'ASSE sait qu'elle aura besoin de main-d'œuvre pour aller chercher le podium final en Ligue 1.