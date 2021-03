ASSE : Des attaques injustes, la réponse sulfureuse d’Hamouma

Dans : ASSE.

Attaquant devenu emblématique de l’AS Saint-Etienne, Romain Hamouma a quasiment tout connu avec les Verts.

Les aventures européennes, la victoire en Coupe de la Ligue, et désormais une période moins glorieuse, avec deux années consécutives de lutte pour le maintien. A 33 ans, le natif de Montbéliard est toujours une force vive de l’attaque de l’ASSE, même si son avenir est plus qu’incertain, lui qui arrive en fin de contrat. Il possède la confiance de Claude Puel, mais l’entraineur des Verts souhaite tout de même rajeunir encore son équipe, notamment en se séparant de quelques cadres comme Mathieu Debuchy Wahbi Khazri ou encore Romain Hamouma. Ce dernier multiplie les appels du pied envers sa direction, sans succès pour le moment. Se confiant dans le podcast Coparena, l’ancien joueur de Laval et de Caen a toutefois tenu à rétablir quelques vérités sur la dernière belle période qu’a connu l’ASSE, sous la coupe de Jean-Louis Gasset. Depuis le départ de l’actuel entraineur de Bordeaux, des critiques sont tombées sur le chantier que ce dernier a laissé dans le Forez, avec notamment des joueurs trop avares d’efforts, en raison de leur confortable contrat et de leur belle saison effectuée.

Ce n'était pas l'équipe des claquettes-peignoir

Pour Romain Hamouma, il est l’heure de rétablir la vérité et d’expliquer que oui, les Verts bossaient dur avec Jean-Louis Gasset aux commandes. « Des articles sont sortis, comme quoi on était des "claquettes-peignoir" avec Jean-Louis. On ne finit pas quatrième en mettant des claquettes, ça n'existe pas. Il arrivait à gérer son groupe au maximum. Il m'a géré moi à des moments où j'étais moins bien. Il m'a fait remonter, prendre confiance en moi. Il a fédéré le groupe au maximum, on avait envie de se battre pour lui. C'était incroyable, j'ai vécu une année extraordinaire parce qu'il était tout le temps présent pour te dire le mot juste, te faire rigoler. C'est franchement une personne extraordinaire. Il a été très proche de moi quand ma fille a été hospitalisée. C'est un super mec, l'une des plus belles rencontres que j'ai pu faire dans le football honnêtement », a souligné, dans des propos rapportés par Envertetcontretous.fr, l’attaquant de l’ASSE, qui a gardé un très bon souvent de sa collaboration avec Gasset, et n’hésite pas à le dire haut et fort à Saint-Etienne.