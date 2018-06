ASSE : Départ inévitable, issue inattendue, vers une drôle de surprise ?

Dans : ASSE, Mercato, SCO, Bordeaux.

En attendant un été échevelé, l’AS Saint-Etienne s’est offert une première très bonne nouvelle avec la continué assurée avec Jean-Louis Gasset.

L’entraineur stéphanois peut désormais plancher sur son futur effectif, même s’il est encore bien difficile de savoir qui sera de la partie. Sur la très belle fin de saison des Verts, le technicien français va forcément être tenté de s’appuyer sur des joueurs qui ont su faire des différences. Cela a été le cas de Jonathan Bamba, qui a pris part à tous les matchs de la phase retour de Ligue 1. Intéressant pour un joueur qui a un moment été écarté en raison de difficiles négociations pour sa prolongation de contrat. L’accord n’a jamais été trouvé, les dirigeants comme le clan de l’ailier jouant au jeu du chat et de la souris sans réellement se rapprocher. Libre de discuter avec les clubs de son choix, l’ancien joueur du PFC ne croule pas tant que ça sous les propositions.

Malgré son statut d’élément jeune (22 ans) et gratuit, Bamba se trouve entre Angers et Bordeaux, sans que cela ne débouche sur une offre satisfaisante pour le moment. Et cela pourrait provoquer un petit coup de théâtre. Selon le site Peuple-Vert, l’ailier stéphanois n’aurait pas totalement renoncé à un avenir chez les Verts, à condition bien évidemment que les dirigeants du club du Forez s’alignent sur ses prétentions salariales. Pour le moment, aucune formation de Ligue 1 ne l’a fait, alors que le joueur rêve de toucher 150.000 euros mensuels, et que l’ASSE est encore très loin de lui proposer autant. Néanmoins, si le temps venait à passer sans proposition à ce niveau, Bamba pourrait très bien réétudier l’offre stéphanoise, et prolonger l’aventure dans son club formateur.