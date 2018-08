ASSE : Denis Balbir regrette le gros gâchis de l'ASSE avec Bamba

Dans : ASSE, Mercato, LOSC, Ligue 1.

Depuis qu'il a rejoint le LOSC, Jonathan Bamba confirme tout le bien que de nombreux spécialistes pensaient du jeune attaquant arrivé cet été de l'ASSE. Alors, au moment où l'AS Saint-Etienne tente de trouver un renfort offensif de dernière minute, ce qui n'est pas la chose la plus facile en toute fin de mercato, Denis Balbir ne masque pas sa grosse déception d'avoir vu Jonathan Bamba partir de chez les Verts alors qu'il avait le profil idéal.

S'exprimant sur ButFootballClub, le journaliste est direct. « Il y a aussi ce débat, si important aux yeux des supporters stéphanois : faut-il absolument prendre un ailier avant la fin du mercato estival ? Déjà, et c’est ça qui m’agace quelque peu, ce fameux ailier, on l’avait avec nous la saison dernière et il s’appelait Jonathan Bamba. Il est parti, libre comme l’air, à Lille, alors qu’on aurait dû tout faire pour le conserver. Je sais que le dossier était compliqué, mais quand je vois son début de saison à Lille, ça a sérieusement tendance à me donner des regrets. De toute façon, recruter un nouvel élément à quelques jours, seulement, de la fin du mercato, c’est toujours compliqué. Il nous faudrait un joueur percutant, mais c’est cher. Très cher même », constate un Denis Balbir désabusé par ce qui ressemble tout de même à un beau gâchis.