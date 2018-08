ASSE : Denis Balbir ose la comparaison Diony-Aubameyang !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Samedi à Geoffroy-Guichard, c’est Loïs Diony qui a offert la victoire à l’AS Saint-Etienne face à Guingamp (2-1). Après plus de 1300 minutes sans marquer, l’attaquant des Verts a trouvé le chemin des filets et semble prêt à effectuer une grosse saison dans le Forez. Consultant pour le site But Football Club, Denis Balbir croit fort en la résurrection de l’ancien buteur de Dijon. Le commentateur de l’Europa League sur W9 ose même la comparaison avec un certain Pierre-Emerick Aubameyang. Il fallait y penser…

« Face à Guingamp, j’ai aimé sa prestation très juste mais également son humilité face aux micros pour expliquer sa renaissance sportive. Je pense que Jean-Louis Gasset a bien fait de le sortir avant la fin du match. Loïs Diony a pu savourer sa revanche et sa communion avec le public. C’est aussi ça la magie du football. Il y a quelques mois, il était la tête de turc, le joueur délaissé par le public. D’ici quelques semaines, peut-être deviendra-t-il une idole. Toutes proportions gardées, je rappelle que Pierre-Emerick Aubameyang avait aussi connu six mois difficiles dans le Forez avant de devenir le joueur que tout le monde connait. C’est tout le mal que je souhaite à Loïs Diony » a confié un Denis Balbir enthousiaste après cette première prestation de Loïs Diony, également passeur décisif sur le but de Wahbi Khazri. Confirmation attendue dimanche face à Strasbourg…