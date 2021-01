ASSE : Debuchy a zéro offre, mais ne pleure pas

Dans : ASSE.

En fin de contrat à l'AS Saint-Etienne, Mathieu Debuchy ne veut surtout pas se prendre la tête à l'entame de ce qui pourrait être les derniers mois de sa carrière.

Compte tenu sa longue carrière, Mathieu Debuchy n’est pas du genre à se prendre la tête alors que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne lui ont rien proposé concernant la suite de son séjour stéphanois. Mais à 36 ans, il est évident que le défenseur de l’ASSE est proche de la sortie, même si ce n’est pas son souhait premier. Avouant ce mardi dans Le Progrès qu’il n’avait pas entamé le dialogue avec ses dirigeants, alors que son contrat s’achève dans six mois, Mathieu Debuchy estime qu’il est inutile de se plaindre et que l’essentiel pour lui était de profiter des derniers mois avec les Verts, avant de penser peut-être à ranger. Loin d’être amer, l’international tricolore sait que cela fait partie du jeu.

Debuchy ne se prend pas la tête avec l'AS Saint-Etienne

Dans le quotidien régional, Mathieu Debuchy ne fait pas dans la langue de bois. « Pour l’instant, je n’ai eu aucune discussion avec le club. Je me sens très bien ici, j’aime ce club et cette ville (…) Je me sens très bien à Saint-Étienne. On fera peut-être un point, ou non. Mais j’ai envie de profiter de ces cinq derniers mois à fond, qu’on remonte au classement et qu’on ait des résultats positifs. C’est un club qui se doit d’être plus haut. Je ne me prends pas la tête avec mon avenir. (...) Maintenant, je vais avoir 36 ans cet été. Il y a d’autres objectifs. J’essaye de profiter de mon métier au jour le jour car on sait très bien qu’à partir d’un certain âge, c’est plus compliqué de trouver des clubs. Je pense à mon pote Yohan Cabaye. J’ai la chance de pouvoir, pour cinq mois encore, jouer au foot dans un grand club, en L1. J’en profite », explique le défenseur de l’AS Saint-Etienne, déterminé à laisser les Verts au plus haut du classement en juin prochain.