ASSE ‍: Davitashvili devient un sérieux problème

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne compte bien rapidement revenir dans l'élite du football français. Certains joueurs vont devoir élever leur niveau de jeu pour rester dans l'équipe première.

A Saint-Etienne, plus de temps à perdre. La direction stéphanoise veut rassurer sur son projet et tout faire pour remonter en Ligue 1 à l'issue de la saison. Certains joueurs vont devoir considérablement élever leur niveau de jeu pour rester dans l'équipe. L'ASSE compte bien faire jouer la concurrence pour progresser. Zuriko Davitashvili n'est d'ailleurs plus si intouchable qu'avant et pourrait bien finir par perdre sa place, surtout avec la venue de nouveaux joueurs.

Davitashvili, ça sent pas bon ?

Ces dernières heures, L'Equipe revient sur le cas du Géorgien de Saint-Etienne. Pour le média, pas sûr que Davitashvili soit toujours l'homme de la situation : « Dans ce jeu de chaises musicales, il n'est pas impossible que Zuriko Davitashvili fasse les frais de cette concurrence accrue. Sur le banc au coup d'envoi à Laval (3-3, le 9 août), buteur contre Rodez, parfois décrié pour sa nonchalance et son aversion à défendre, l'attaquant géorgien de 24 ans ne semble plus avoir aujourd'hui un statut de titulaire indéboulonnable. S'en contentera-t-il, lui qui n'a jamais caché cet été son inappétence à jouer en Ligue 2 ? La nouvelle donne en attaque pourrait donc le voir partir sous d'autres cieux d'ici le 1er septembre et la clôture du marché des transferts ». Ce samedi, l'AS Saint-Etienne se déplace sur la pelouse de Boulogne pour le compte de la 2e journée de Ligue 2. Reste à savoir si Davitashvili sera titulaire ou non. C'était le cas de la semaine passée lors de la réception de Rodez. Le natif de Tbilissi avait même trouvé le chemin des filets en fin de rencontre.