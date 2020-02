ASSE : Daniel Riolo ironise à fond sur Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Dimanche après-midi, l’AS Saint-Etienne a véritablement sombré sur la pelouse du FC Metz lors de la 22e journée de Ligue 1 en s’inclinant 3-1.

Un succès qui ne souffre d’aucune contestation possible de la part des Grenats, et qui inquiète dans le Forez. Et pour cause, l’ASSE ne semble pas véritablement progressé depuis la venue de Claude Puel. Dans le jeu comme dans l’état d’esprit, les motifs d’inquiétudes sont nombreux. Quinzième de Ligue 1, les Verts espèrent un rebond contre l’Olympique de Marseille mercredi. Pour cette affiche, Saint-Etienne ne sera clairement pas favori. Toutefois, un rebond est possible selon Daniel Riolo, lequel a ironisé à 1000 % sur l’irrégularité de Saint-Etienne, une équipe qui ne dégage pas suffisamment de force collective et de tempérament pour viser haut en Ligue 1 cette saison selon le journaliste de RMC.

« Saint-Etienne a perdu mais c’est normal, c’est pour être motivé au match suivant… Comme ils ont été archi-bidons contre Metz, ils seront à bloc au match d’après contre l’OM, qui peut s’attendre à rencontrer une équipe très motivée. Marseille doit s’attendre à se faire rentrer dedans. Le match suivant, l’adversaire de Saint-Etienne sera très tranquille… sauf s’ils perdent contre Marseille. Dimanche prochain ils vont à Montpellier, c’est du velours pour Montpellier. Avec l’ASSE, le match détermine celui d’après. C’est un sur deux ou un sur trois ça dépend, il ne faut pas trop se fatiguer » a commenté Daniel Riolo, pour qui l’ASSE version Claude Puel est terriblement décevante depuis le début de la saison. Reste maintenant à voir si Saint-Etienne parviendra à reprendre sa marche en avant à l’occasion du choc contre l’OM, deuxième de Ligue 1, mercredi soir.