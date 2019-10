ASSE : Claude Puel s'est vengé, il reste modeste

Dans : ASSE, Ligue 1.

Claude Puel ne pouvait pas rêver d’un meilleur scénario pour son retour en Ligue 1 puisque l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’est offert le scalp du club contre qui il avait perdu un procès suite à son licenciement. Désormais sur le banc de l’AS Saint-Etienne, le technicien français aurait légitimement pu profiter de ce succès pour régler quelques comptes avec Jean-Michel Aulas, mais bien au contraire Claude Puel a tenu à faire de ses joueurs les vrais héros de cette victoire des Verts dans le derby.

« Les joueurs ont été extraordinaires. Ils ont été très disciplinés et ils ont mis beaucoup d'intensité et de cohésion dans leur match (...) Il y a plein de petites choses à régler. Mais on a pu s'appuyer sur un état d'esprit. Sur la fin, il y a eu beaucoup de fatigue. Et ce but vient récompenser notre abnégation et notre très gros match vu les circonstances. Mais cette victoire ne doit pas occulter le fait qu'on a beaucoup de travail. Réaliser un tel match en termes de cohésion, de solidarité et de respect des consignes avec très, très peu de temps, c'est super. Ça montre l'abnégation, la solidarité et l'intensité qu'il faut mettre dans les matches. Il ne faut pas que la bonne impression laissée contre l’OL se dilue d'ici au prochain match », a clairement prévenu Claude Puel, qui veut surtout éviter que cette victoire contre Lyon fasse tourner la tête de son équipe.