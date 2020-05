ASSE : Clash à la tête des Verts, Puel sur le départ ?

Dans : ASSE.

Sans conteste, la crise du coronavirus aura des impacts forts sur le mercato des clubs français et l’AS Saint-Etienne ne déroge évidemment pas à la règle.

D’ordinaire, l’ASSE est un club dont la stratégie a plutôt évolué en faveur du trading ces derniers mois. Cette tendance va nettement s’accentuer cet été puisque les Verts sont durement impactés financièrement par l’arrêt des compétitions. Dès lors, le 17e de Ligue 1 sur la saison 2020-2021 s’apprête à sacrifier plusieurs joueurs afin de maintenir le club en dehors de l’eau. Selon les informations obtenues par Le 10 Sport, Roland Romeyer mise notamment sur une grosse vente de Wesley Fofana, lequel est estimé à 20 ME par l’ASSE et figure dans le viseur de Leipzig, l’AC Milan et Leicester. De plus, Denis Bouanga ne sera pas retenu en cas de belle offre, lui qui faisait mardi la Une de la presse andalouse en raison d’un intérêt très prononcé de la part du Bétis Séville.

Problème : Claude Puel n’a aucunement l’intention de céder Wesley Fofana et Denis Bouanga, qu’il considère comme les deux meilleurs joueurs de son effectif. Le patron du sportif à l’ASSE a même prévu de construire son équipe autour de Fofana et de Bouanga. Un désaccord majeur qui pourrait conduire au départ de Claude Puel, six mois après son arrivée en provenance de la Premier League. De plus, deux autres dossiers font du bruit à Saint-Etienne ces derniers jours, ceux de Stéphane Ruffier et de Loïc Perrin. En fin de contrat dans un an et désormais remplaçant aux yeux de Claude Puel, avec qui il entretient des relations exécrables, l’ancien Monégasque refuse de bouger comme pour faire payer son entraîneur. De son côté, Loïc Perrin se verrait bien prolonger l’aventure d’un an supplémentaire alors que Claude Puel est plutôt d’avis à ne pas le conserver en raison de son âge et de sa fragilité physique. Autant de dossiers qui pourraient pousser Claude Puel vers la sortie bien plus tôt que prévu...