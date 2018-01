ASSE : Cette arrivée ne fait plus l'ombre d'un doute au mercato

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Après avoir déjà enregistré les renforts de Yann M’Vila et de Robert Beric, l’ASSE devrait encore être active durant ce mercato.

Un défenseur central est pisté et Subotic (Dortmund) est la priorité du club. Mais en attaque aussi, le club du Forez souhaite se renforcer malgré la bonne prestation d’ensemble contre Toulouse dimanche (2-0). Évidemment, le dossier Paul-Georges Ntep est encore actif et l’ancien joueur du Stade Rennais semble plus proche que jamais de rallier Saint-Etienne au mercato. Sur les antennes de beIN SPORTS, Ghislain Printant a confirmé cette information.

« Il fait partie des joueurs que souhaite Jean-Louis Gasset. Jean-Louis est en contact permanent avec Paul-Georges Ntep. Est-ce qu’il sera là en début de semaine ? On le souhaite ! Il paraît que ce n’est pas loin. C’est une bonne chose, on ne s’en cache pas. On veut aussi faire un défenseur central. On a des pistes. Il y a Subotic et il y en a d’autres. Dans ce mois de janvier très important pour nous, plus on a les recrues tôt, mieux ce sera » a lancé le nouvel entraîneur adjoint de l’ASSE. En cas d’arrivée au mercato, il devrait s’agir d’un prêt sans option d’achat pour Paul-Georges Ntep en provenance de Wolfsburg.