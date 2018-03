ASSE : Cette arrivée du mercato a tout changé à Sainté

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une prestation très moyenne contre Lyon il y a une semaine lors du derby, Ole Selnaes a sans doute réussi son meilleur match de la saison face à Dijon samedi soir. Libéré par la présence de Yann M’Vila à ses côtés, le Norvégien monte en puissance. Et après la rencontre, il a confié que l’arrivée de l’international français n’était pas étrangère à ses belles performances. Dans les colonnes du Progrès, il s’est enflammé pour l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais.

« On se trouve bien avec Yann M’Vila sur le terrain. Je suis en confiance, et je me sens à mon aise. Le fait d’évoluer à deux milieux défensifs me donne plus de liberté et cela me permet de tenter davantage ma chance. J’essaie d’apporter un plus offensivement… C’est bon pour la confiance, cela me permet de m’épanouir dans le jeu. La présence de Yann M'Vila me libère » a expliqué le Norvégien, ravi d’être le complément idéal de Yann M’Vila aux yeux de Jean-Louis Gasset. Reste désormais à confirmer dans les prochaines semaines cette belle montée en puissance.