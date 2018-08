ASSE : Ces quatre dossiers qui agacent Saint-Etienne au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Malgré les nombreux départs enregistrés cet été, l’AS Saint-Etienne est loin d’avoir terminé son opération dégraissage.

Pendant qu’il négocie avec l’Olympique de Marseille pour le transfert de Rémy Cabella, le club stéphanois tente de se débarrasser de quatre autres éléments, à savoir Léo Lacroix, Pierre-Yves Polomat, Cheikh Mbengue et Oussama Tannane. L’ailier marocain était annoncé à l’AZ Alkmaar mais son récent séjour aux Pays-Bas n’avait visiblement rien à voir avec le marché des transferts. Ce n’était donc qu’une fausse alerte.

Quant aux trois autres indésirables, les patrons Bernard Caïazzo et Roland Romeyer n’ont rien, pas même des prises de renseignements ou de fausses rumeurs. Le mercato de ces quatre joueurs est tout simplement « au point mort » selon le quotidien régional Le Progrès. Autant dire que les Verts auront du mal à s’en débarrasser même s’il reste encore plus de trois semaines pour ajuster l’effectif. En attendant, les trois défenseurs étaient présents et souriants à l’entraînement mardi, tandis que Tannane ne s’est pas présenté.