ASSE : Ces deux indésirables font mal au mercato de l'ASSE

Dans : ASSE, Mercato.

Après avoir renforcé le flanc gauche de sa défense, l'AS Saint-Etienne veut se séparer de Cheikh Mbengué et de Pierre-Yves Polomat.

Ces dernières années, le poste de latéral gauche était souvent considéré comme l'un des points faibles des Verts. Désormais, avec Gabriel Silva et Timothée Kolodziejczak, qui a réalisé de bons débuts à Sainté dans son couloir face à Guingamp le week-end dernier avec une passe décisive (2-1), le club du Forez est bien fourni. Et même trop... Puisque l'effectif de Jean-Louis Gasset comprend aussi Cheikh Mbengué et Pierre-Yves Polomat. Récemment poussé dehors par Frédéric Paquet, les deux joueurs peinent pourtant à trouver chaussure à leur pied durant ce mercato, selon Le Progrès. Un vrai problème pour l'ASSE.

Ciblé par Bolton et un club turc, le Sénégalais n'a convaincu personne, et semble donc se diriger vers une saison blanche, vu qu'il lui reste un an de contrat avec un salaire mensuel confortable de 80 000 euros. Pour Polomat, la donne est différente, car suite à son prêt à Auxerre la saison dernière, il refuse de retourner en L2. Le joueur de 24 ans ne jure donc que par une nouvelle aventure dans l'élite française. Ce qui s'annonce compliqué, sachant que la saison a débuté. Autant dire que Saint-Etienne s'apprête à traîner ses deux boulets pour encore quelques semaines...