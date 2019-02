ASSE : Ce rebondissement au mercato, personne ne l’avait vu venir

Dans : ASSE, Mercato.

Seulement titularisé à deux reprises cette saison en Ligue 1, Robert Beric (27 ans) n’entre pas dans les plans de Jean-Louis Gasset.

Rien de surprenant puisque l’AS Saint-Etienne avait tenté de s’en séparer l’été dernier. Avant de le pousser une nouvelle fois vers la sortie cet hiver, à quelques mois de la fin de son contrat. Mais à moins d’une offre inattendue venue de Chine ou de Russie, le club stéphanois se dirige vers un deuxième échec sur ce dossier. On pensait donc que l’attaquant slovène attendrait tranquillement l’été prochain, mais non. Beric va plutôt ouvrir des négociations avec Frédéric Paquet en vue d’une prolongation !

« Robert n’est pas parti au mercato, il est resté avec nous. Il se sent bien ici. C’est une personne remarquable. On va se rencontrer, avec son agent, a confié le directeur général des Verts en conférence de presse. On verra l’issue de la discussion. » L’ASSE a-t-elle l’intention de relancer son avant-centre ? Ou s’agit-il d’une simple manœuvre afin de récupérer une indemnité sur un transfert annoncé depuis des mois ? En tout cas, But nous apprend que l’agent du joueur a déjà rencontré la direction cette semaine.