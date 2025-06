ASSE ‍: Ce départ fait enrager les Verts

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Loin d’être un titulaire indiscutable la saison dernière, Louis Mouton croule pourtant sous les offres. Mais son départ, probablement en Ligue 1, ne va pas rapporter le moindre centime à l’ASSE cet été.

L’AS Saint-Etienne se prépare à jouer en Ligue 2 la saison prochaine et plusieurs joueurs de l’effectif stéphanois ont déjà manifesté leur intérêt de partir afin de ne pas évoluer en seconde division. C’est le cas de Lucas Stassin ou encore de Zuriko Davitashvili. Rien de vraiment étonnant pour les deux meilleurs attaquants des Verts la saison dernière en Ligue 1. Au contraire, un joueur comme Louis Mouton a nettement moins joué et aurait pu s’épanouir en Ligue 2 avant un potentiel retour des Verts parmi l’élite. Mais le site Peuple Vert confirme que pour le milieu de 23 ans formé dans le Forez, la tendance est plus que jamais à un départ.

Louis Mouton entre Nantes et Angers ?

Nantes : Luis Castro a deux coups de foudre en Ligue 1 https://t.co/dNjjQZnT2M — Foot01.com (@Foot01_com) June 11, 2025

Nantes surveille sa situation sans en faire une priorité pour l’instant, mais un autre club de Ligue 1 est sur les rangs pour recruter Louis Mouton en tant que joueur libre, ce dernier étant en fin de contrat. Le média spécialisé affirme que le SCO d’Angers est très chaud à l’idée de faire venir le joueur né à Saint-Priest-en-Jarez. Utilisé à 24 reprises cette saison en Ligue 1 (1 passe décisive), le milieu de terrain est donc sur le point de quitter Saint-Etienne sans rapporter un centime à son club de coeur. Un deal qui risque de froisser les dirigeants stéphanois, lesquels n’auraient pas craché sur un petit chèque pour le départ de Louis Mouton. Reste maintenant à voir si Angers parviendra à conclure. L’intérêt est bien réel mais de source stéphanoise, on apprend que le SCO attend le feu vert de la DNCG avant de passer à l’action.