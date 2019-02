ASSE : Ce choix bizarre de Gasset qui rend dingue Denis Balbir

Dans : ASSE, Ligue 1.

Vendredi soir, c’est sans la manière que Saint-Etienne est venu à bout de Dijon au Stade Gaston Gérard (0-1).

Un succès étriqué et pas vraiment glorieux pour Denis Balbir, qui s’interroge devant cet ASSE souvent décevant dans le jeu. Surtout, le consultant de But Football Club a confié ses doutes sur certains éléments qui semblent bizarrement avoir les faveurs de Jean-Louis Gasset. Il est notamment revenu sur l’immunité dont semble jouir Loïs Diony, régulièrement préféré à un Robert Beric pourtant bien plus efficace ces dernières semaines.

« Il n’y a pas eu la manière mais le résultat est là et c’est bien l’essentiel avant d’aller jouer à Marseille et de recevoir Lille. Ce n’est qu’à l’issue de ces deux prochains matchs qu’on en saura plus sur les ambitions de l’ASSE cette saison. Dans l’équipe actuelle de Saint-Etienne, je n’ai réellement qu’une interrogation. Je ne comprends pas l’entêtement du staff à titulariser Loïs Diony alors que Robert Beric vient de prolonger son contrat et qu’il n’a pas démérité en marquant encore récemment des buts importants pour les Verts. Il faudrait que l’on m’explique ce choix » a commenté un Denis Balbir dans l’incompréhension la plus totale devant ce choix récurrent de Jean-Louis Gasset. Il n’est pas le seul…