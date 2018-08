ASSE : Caïazzo ne vend plus l'ASSE et donne la leçon à Bordeaux

Dans : ASSE, Ligue 1, Bordeaux.

Tandis que Bordeaux s'est lancé dans un long processus de vente à des investisseurs américains, l'AS Saint-Etienne, qui a tenté en vain d'en faire de même récemment, a finalement décidé de remballer son idée. Alors qu'il y a quelque mois, les deux présidents de l'ASSE estimaient ne plus avoir réellement les moyens de parvenir à maintenir le standing des Verts, ils ont désormais changé d'avis. Et ce vendredi, s'exprimant dans Le Progrès, Bernard Caïazzo confirme que Sainté n'est plus à vendre.

Et le co-président de l'AS Saint-Etienne de faire remarquer que son choix est le bon, pointant du doigt les soucis actuels de Bordeaux lors du mercato. « Nous avons dit il y a longtemps, après la rupture des négociations avec PEAK6, que nous n’étions plus dans une démarche de vente. C’est trop risqué durant l’intersaison. Il suffit de regarder ce qui se passe à Bordeaux afin de s’en convaincre, a expliqué Bernard Caïazzo, qui a tout de même dû aller voir une banque pour s'offrir un mercato digne de ses ambitions. Quels moyens pour recruter ? Par le biais d’un emprunt comme le font toutes les entreprises qui veulent investir, se développer. »