ASSE : Cabella et le mercato, Paquet fait le point

Dans : ASSE, Mercato.

Certains clubs de Ligue 1 sont très actifs depuis que le marché des transferts a ouvert ses portes, d’autres sont beaucoup moins spectaculaires.

Saint-Etienne se situe dans la deuxième catégorie, même si la venue de Wahbi Khazri a permis aux Verts de boucler son gros dossier de l’été. Il reste pourtant beaucoup de travail à faire pour plaire à Jean-Louis Gasset, qui espérait un groupe plus complet à l’approche de la dernière ligne droite de la préparation. Cela ne sera pas le cas, et le directeur sportif stéphanois en était bien conscient. Mais pour Frédéric Paquet, la lenteur du mercato empêche d’avancer aussi vite que prévu, mais n’interdit rien en matière de recrutement, notamment en ce qui concerne Rémy Cabella.

« Le transfert de Khazri n'a pas d'incidence sur les autres dossiers (référence à Cabella). On avance doucement mais on avance ! On cherche dans le secteur offensif et défensif. C’est un mercato est un peu lent. On va étoffer le groupe qui est encore un peu léger », a reconnu le dirigeant stéphanois, persuadé que les renforts espérés vont finir par arriver, même si pour l’heure les pistes ne sont pas très nombreuses.