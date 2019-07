ASSE : Cabella, Boudebouz, le gros coup à 8 ME de Saint-Etienne !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Lundi soir, c’est un véritable coup de tonnerre qui a explosé dans le ciel stéphanois. Et pour cause, Rémy Cabella a signifié à ses dirigeants qu’il souhaitait quitter le club, après avoir reçu un véritable pont d’or de Krasnodar. Le club russe ayant proposé une indemnité de transfert de 12 ME à Sainté, le récent 4e de Ligue 1 ne s’est pas opposé au départ de son meneur de jeu. Cependant, l’ASSE attend de tenir officiellement le remplaçant de Rémy Cabella pour officialiser son départ.

Et selon RMC, cela ne devrait pas prendre bien longtemps puisque les Verts ont trouvé ce mardi un accord avec le Bétis Séville pour le transfert de Ryad Boudebouz. Pour la radio, c'est en échange d'un chèque de seulement 4 ME que l'international algérien va s'engager en faveur du club forézien. Cabella out et Boudebouz in, c'est donc fait et les Verts vont sortir bénéficiaires de cette opération à hauteur de 8 ME. Indiscutablement, il s'agit là de l'un des gros coups de ce mercato estival en L1...