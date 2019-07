ASSE : Cabella avoue, 3ME par an ça ne se refuse pas !

Dans : ASSE, Mercato, Foot Europeen.

C'est clairement l'une des grosses surprises de ce mercato estival, Rémy Cabella, qui avait largement contribué à la belle saison de Ligue 1 et à la qualification de l'AS Saint-Etienne pour l'Europa League, s'est engagé pour le club russe de Krasnodar. En dehors de l'aspect sportif, car cette formation n'est pas non plus une équipe de seconde zone, loin de là même, il est évident que le salaire annuel de 3ME a largement influencé dans son choix Rémy Cabella. Et ce samedi, dans L'Equipe, le désormais ancien milieu offensif de l'ASSE assume sa décision de signer à Krasnodar.

Et Rémy Cabella rappelle que les Verts peuvent également se frotter les mains. « Je n'ai pas fait le con dans ma carrière, j'ai déjà mis de l'argent de côté. Mes proches m'ont dit, avant de prendre ma décision : "Même si tu ne pars pas là-bas, ne t'inquiète pas pour ton avenir." Je le répète mais l'offre était impossible à refuser, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Tout le monde est gagnant dans l'histoire parce que Saint-Étienne aussi a reçu une belle indemnité », fait remarquer le milieu de terrain, qui pourrait jouer la Ligue des champions si Krasnodar arrive à sortir le FC Porto en troisième tour préliminaire. De quoi joindre l'utile à l'agréable.