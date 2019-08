ASSE : Cabaye arrive, St-Etienne confirme l'info !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Présent en conférence de presse ce lundi, à deux jours du déplacement de l'AS Saint-Etienne à Lille, Ghislain Printant a confirmé que sauf énorme retournement de situation Yohan Cabaye sera bien joueur stéphanois dans les jours qui viennent. « On l'attend. Yohan faisait partie des gens ciblés, qu'on espérait pouvoir faire venir. J'avais déjà dit qu'on saisirait la moindre opportunité. Si elle se présente, on la saisira. Pour l'instant, j'attends. Il faut laisser le temps au temps lors du mercato. L'opportunité se présente là, on va tout faire pour qu'elle se réalise. Il faudra laisser le temps à Yo, s'il est là, de prendre ses marques », a précisé l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne.

Libre de tout contrat depuis son passage à Al-Nasr, le milieu de terrain de 33 ans va donc tenter un nouveau challenge en Ligue 1 après ses débuts à Lille et son passage anecdotique au Paris Saint-Germain. Pour les Verts, il s'agit encore une fois d'un pari sur un joueur ayant de l'expérience, ce qui a plutôt réussi ces derniers temps à l'ASSE. Reste à ficeler définitivement le dossier, mais à priori du côté de l'AS Saint-Etienne on est sûr de soi dans le dossier Yohan Cabaye.