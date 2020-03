ASSE : Ça part en vrille, l’agent de Ruffier attaqué en justice

Dans : ASSE.

L’AS Saint-Etienne a décidé de frapper fort, tentant de profiter de la prise de parole de celui qui se présente comme l’agent de Stéphane Ruffier pour l’attaquer au tribunal.

Il y a des moyens d’aborder une demi-finale de Coupe de France plus sereinement. Gardien titulaire de l’AS Saint-Etienne depuis quasiment une décennie, Stéphane Ruffier ne sera toujours pas dans le groupe pour la rencontre de ce jeudi soir face à Rennes. Le différent qui l’oppose à Claude Puel n’est pas réglé, et les choses ne s’arrangent pas dévoile L'Equipe. En effet, le club du Forez a décidé d’entamer une procédure judiciaire à l’encontre de Patrick Glanz. Celui qui se présente comme l’agent de Stéphane Ruffier, avait lourdement chargé Claude Puel dans la presse au début de la brouille entre le technicien et le gardien. Mais selon l’ASSE, il a commis une faute grossière et pourrait payer pour cela. Explication.



En 2011, lors du recrutement de Stéphane Ruffier, Saint-Etienne a sollicité Patrick Glanz via sa société pour négocier le contrat du gardien alors à Monaco. Considéré dès lors comme agent de l’AS Saint-Etienne, Glanz a négocié à trois reprises les prolongations de contrat de Ruffier dans le Forez, récupérant au passage 1,5 ME de commissions cumulées. Payé directement par Saint-Etienne, Glanz devait dès lors respecter le règlement de la FIFA et de la FFF et s’interdire de représenter Ruffier. En prenant la parole dans les médias avec ce titre d’agent du gardien international, Glanz se serait ainsi rendu coupable de double mandat selon l’ASSE, qui estime qu’il y a suffisamment matière pour demander le remboursement des 1,5 ME, directement auprès de l’intéressé puis auprès du tribunal de commerce si besoin. Une nouvelle affaire très confuse qui ne met pas en avant la gestion des dirigeants stéphanois, même si c’est surtout sur le plan sportif que les choses ne s’arrangent pas. Que ce soit avec Ruffier ou au niveau des résultats des dernières semaines.