ASSE : C'est décidé, Ruffier va faire une Ben Arfa

Relégué à un rôle de n°2 par Claude Puel en fin de saison dernière, Stéphane Ruffier est confronté à une situation inédite à Saint-Etienne.

Et pour cause, c’est dans la peau d’une doublure que le gardien historique de l’ASSE se prépare à débuter la saison 2020-2021. Une situation forcément inconfortable pour celui qui a refusé les avances de Montpellier au tout début du mercato. Mais pour Bernard Lions, journaliste à L’Equipe, il est clair que Stéphane Ruffier ne quittera pas pour autant Saint-Etienne lors de ce mercato estival. Et pour cause, le gardien de 35 ans perçoit 2,5 ME par an chez les Verts, où il n’a plus qu’un an de contrat. Doublure ou pas, temps de jeu ou pas, Stéphane Ruffier va donc rester. Tant pis pour Saint-Etienne…

« Ruffier va rester. Il ne partira pas. Mais il ne rejouera plus jamais. Je ne pense pas qu’il rejouera avec Puel » a indiqué le journaliste dans le podcast Sainté Inside, avant de poursuivre. « Le club se tire deux balles de pied : une sportivement, l’autre financièrement. Ruffier coûte 2,5 ME par an. Il lui reste un an de contrat. Il ne restera mais pas comme n°2. Il refusera d’être la doublure de sa doublure. Il faut bien mesurer de voir ce que ça coûte de flinguer un mec comme lui ». La situation est donc extrêmement tendue à Saint-Etienne, où Stéphane Ruffier pourrait rapidement perdre patience s’il venait à être la doublure de Jessy Moulin durant toute la saison. Reste maintenant à voir si sportivement, l’ancien international français parviendra à convaincre Claude Puel que sa place est dans les cages de l’AS Saint-Etienne et non sur le banc des remplaçants…