ASSE : Boudebouz restera à Sainté, son mercato est fini

Dans : ASSE.

Ryad Boudebouz a été proche de quitter l'AS Saint-Etienne, mais finalement l'international algérien est resté chez les Verts et il a bien l'intention de continuer sa route dans le Forez.

A la demande Claude Puel, et face aux impératifs financiers, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont été priés de trouver un point de chute pour les joueurs les plus expérimentés et les plus couteux du vestiaire. Parmi eux, Ryad Boudebouz, arrivé du Betis Séville pour 3,5ME au mercato 2019. Lié jusqu’en 2022 avec les Verts, le milieu offensif de 30 ans a rapidement compris qu’il risquait une mise au placard et c’est pour cela qu’il a accepté il y a quelques semaines d’aller à Doha afin de discuter avec les responsable du Qatar Sports Club. Mais finalement l’opération ne s’est pas réalisée et l’international algérien est revenu à Saint-Etienne.

Claude Puel ayant compris qu’il ne pouvait pas tout miser sur ses jeunes joueurs, et que les Verts avaient besoin d’expérience, face à Lille les « vieux » ont fait leur retour, avec notamment Ryad Boudebouz, entré à la place de Romain Hamouma en seconde période. De quoi redonner le moral au joueur algérien de l’ASSE. « Je me sens bien à Saint-Etienne. J’ai fait déjà un an mais il y a eu ce qu’il s’est passé avec le Covid. Je n’ai pas voulu partir sur cette situation. J’ai envie de faire plus ici. J’ai eu une opportunité au Qatar, je suis allé voir. Mais ce n’est pas ce que je recherche. J’ai envie de rester encore ici et prouver que j’ai ma place dans ce club », a confié, sur la chaîne Téléfoot, un Ryad Boudebouz, qui ne partira pas si vite que cela. Il n'est toutefois pas certains que les dirigeants stéphanois l'entendront de cette oreille, le départ des plus gros salaires étant toujours une priorité assumée.