ASSE : Bouanga en Grèce, les Verts ont une idée !

Dans : ASSE.

L'Olympiakos s'intéresse à Denis Bouanga. Alors que l'ASSE souhaite conserver Pape Abdou Cissé, prêté par le club grec, un échange est une option envisageable.

Recruté en provenance de Nîmes en 2019, Denis Bouanga ne s'est jamais réellement imposé à Saint-Etienne. Cette saison, il réalise, à l'image de son équipe, une saison moyenne. En 33 rencontres toutes compétitions confondues, l'attaquant a inscrit sept buts. Une situation qui pousse le Gabonais à avoir des envies d'ailleurs. Si le RC Lens est un prétendant crédible au vue des bonnes relations entre le joueur et Franck Haise, l'entraîneur lensois, Bouanga a dernièrement avoué avoir envie de découvrir un championnat étranger. Cela tombe bien, le compte Twitter SainteInside évoque un intérêt de l'Olympiakos pour le joueur de 26 ans.

Un échange Bouanga - Cissé ?

Friand des joueurs de Ligue 1, l'Olympiakos aurait coché le nom de Denis Bouanga pour renforcer sa ligne offensive. Pour rappel, le champion de Grèce compte déjà dans son effectif quatre anciens pensionnaires du championnat de France : Yann M'Vila, Kenny Lala, Youssef El-Arabi et Mathieu Valbuena. L'international gabonais pourrait se laisser tenter par un challenge à l'étranger, d'autant plus que le club grec disputera la Coupe d'Europe la saison prochaine. Les deux clubs entretiennent de bonnes relations puisque Pape Abdou Cissé, défenseur central de 25 ans, est prêté dans le Forez par le club du Pirée. Aligné à 13 reprises par Claude Puel cette saison, le Sénégalais a la cote chez les dirigeants stéphanois, qui veulent le conserver. Compte tenu de l'intérêt de l'Olympiakos pour Denis Bouanga, un échange pourrait être envisagé par les deux formations. Pape Abdou Cissé avait rejoint la Grèce en 2017 après trois saisons pleines à Ajaccio. Barré par la concurrence de Sokratis Papastathopoulos, Ruben Semedo ou encore Ousseynou Ba, le défenseur stéphanois se verrait bien poursuivre sa carrière à l'ASSE et espérer retrouver l'équipe nationale.