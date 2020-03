ASSE : Bordeaux en roi du trading, les Verts peuvent se marrer

Dans : ASSE.

En s’attachant les services de Zaydou Youssouf pour seulement 2 ME en provenance de Bordeaux, Saint-Etienne a réussi une très belle opération l’été dernier au mercato.

Victime d’une grave blessure au genou, le Français de 20 ans s’était auparavant imposé comme un élément incontournable du onze de départ de Claude Puel dans le Forez avec 16 apparitions en Ligue 1. Sans conteste, Zaydou Youssouf est un excellent joueur de Ligue 1 et son départ de Bordeaux pour seulement 2 ME pose réellement question, quand on sait que la stratégie des nouveaux actionnaires aquitains est basée sur le trading de joueurs. Pour le correspondant de L’Equipe à Saint-Etienne, Bernard Lions, les Verts ont profité d’une véritable erreur d’amateur de la part des Girondins dans ce dossier. Et ils peuvent d'ores et déjà s'en frotter les mains en pensant à la future revente du joueur en Angleterre...

« Je n’ai absolument pas compris comment Saint-Étienne a pu acheter un joueur comme Youssouf à ce prix-là. Quand j’ai su qu’il allait venir à Saint-Etienne à ce prix-là, j’ai cru que je n’avais pas compris quelque chose. Et je pense que c’est une énorme erreur qui a été commise par les Girondins de Bordeaux de le laisser partir. C’est un joueur qui va exploser dans 2-3 ans en Angleterre. C’est un joueur box-to-box, il est puissant, athlétique et physique, je pense que c’est un joueur d’axe et non un joueur de couloir. Il a une ambition mesurée mais il est déterminé » a constaté le journaliste dans une interview accordée à Girondins4Ever. Comme de nombreux joueurs gravement blessés (Thauvin, Depay, Reine-Adelaïde), Zaydou Youssouf fait partie des joueurs qui pourraient effectuer leur retour d’ici la fin de la saison en raison du décalage des compétitions lié à la crise sanitaire actuelle.