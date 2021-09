ASSE : Bilan horrible, coup de pression des supporters

Dans : ASSE.

Par Baptiste Mulatier

Déjà en grande difficulté après un mercato presque transparent, l’ASSE occupe la 19e place du classement de Ligue 1. Les supporters commencent à gronder de plus en plus fort.

Si Ignacio Ramirez fut la seule recrue du marché des transferts estival, l’ASSE a quand même conservé ses forces. Claude Puel ne devait pas forcément s’attendre à un début de saison aussi difficile. Mais le bilan au bout de six journées s’avère bel et bien catastrophique pour un club du standing de Saint-Etienne. Après trois matchs nuls contre Lorient, Lens et Lille, les Verts viennent d’essuyer trois défaites consécutives à Marseille, Montpellier et face à Bordeaux, à Geoffroy-Guichard samedi dernier. Trois petits points en six matchs, l’heure est à l’inquiétude dans le Forez. Surtout que le calendrier à venir de l’ASSE s’annonce très difficile. Les Verts se déplacent à Monaco avant de recevoir Nice puis l’OL pour le derby. Les supporters commencent sérieusement à s’agacer alors que leur équipe occupe l’avant dernière place du classement de Ligue 1.

Banderole des GA92 déposée au centre d’entraînement : « 0 victoires en 6 matchs... Réveillez-vous avant la crise ! »#ASSE

Via @Site_Evect pic.twitter.com/D9weBAj8hL — Sainté Inside (@SainteInside) September 20, 2021

« 0 victoires en 6 matchs... Réveillez-vous avant la crise ! »

Après avoir discuté avec les joueurs après la nouvelle défaite contre Bordeaux samedi, les supporters stéphanois ont fait passer un nouveau message ce lundi au centre d’entraînement. « 0 victoires en 6 matchs... Réveillez-vous avant la crise ! », ont inscrit les Green Angels 92 sur une banderole. Un joli coup de pression avant le déplacement en principauté mercredi. La tâche s’annonce compliquée pour l’ASSE car l’AS Monaco a montré un visage beaucoup plus séduisant que celui affiché depuis le début de saison contre Nice (2-2) dimanche dernier. L’offensive du prince héritier du Cambodge, Norodom Ravichak, pour racheter le club, ne calme pas les fans de l’ASSE. Le présent est inquiétant. Saint-Etienne doit sortir de cette zone de relégation dans laquelle se trouvent aussi Metz (20e) et Brest (18e).