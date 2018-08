ASSE : Beric reste à l'ASSE, un dernier renfort attendu !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Alors que son départ de l'AS Saint-Etienne était évoqué depuis plusieurs semaines, Robert Beric ne quittera pas les Verts en ce dernier jour du mercato. Jean-Louis Gasset a officialisé cette décision prise en commun avec le joueur.

« Robert Beric reste avec nous, il est disponible et prétend à une place dans le groupe ce week-end. Je n'oublie pas pourquoi je l'ai fait revenir l'hiver dernier, et combien il a compté pour nous la saison dernière. Je garde Arnaud Nordin. Il m'a fait bonne impression. Il a progressé mais il est jeune et il travaille. Les dirigeants font le maximum pour finaliser un joueur. Je n’ai pas encore eu LA bonne nouvelle. On est prudent mais on espère », a confié l'entraîneur de l'ASSE. A priori ce renfort de dernière minute devrait être Yanis Salibur, aperçu ces dernières heures à l'Etrat.