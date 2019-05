ASSE : Beric a craqué, la demande en mariage n’est plus très loin

Dans : ASSE, Ligue 1.

En février dernier, la prolongation de Robert Beric à l’AS Saint-Etienne avait surpris tout le monde.

Avant de s’engager jusqu’en 2022, l’attaquant stéphanois semblait beaucoup plus proche de la sortie que d’un nouveau bail. Rappelons que l’ancien joueur du Rapid Vienne n’entrait pas dans les plans de Jean-Louis Gasset en première partie de saison. Ce qui annonçait un probable départ au mercato hivernal. Mais de son côté, Beric n’a jamais douté de son attachement à l’ASSE.

« J'aime ce stade et l'ambiance qui règne dans le Chaudron, a confié le buteur des Verts. C'est quelque chose que l'on ne retrouve pas facilement ailleurs. Mon désir, ma priorité était vraiment de rester ici depuis le début parce que je m'y sens bien, comme dans mon jardin. J'espère que c'est une histoire d'amour, en tout cas, de mon côté ça l'est. » Et la déclaration d’amour s’est poursuivie lorsque le Slovène a évoqué ses coéquipiers.

Beric aime aussi le groupe

« Cette équipe est la meilleure que j'ai connue. Il y a beaucoup de qualité et une vraie énergie positive au sein de ce groupe. Nous nous entendons tous très bien. Notre état d'esprit est la base de nos succès, a expliqué Beric, persuadé que cet effectif peut obtenir une récompense. Il nous reste quatre matchs. Si nous restons concentrés, nous pouvons tous les gagner. Nous verrons en fin de saison où nous nous situons mais ce serait vraiment magique de jouer la Ligue des Champions avec les Verts. » Avec seulement trois points de retard sur le troisième Lyon, tout reste possible.