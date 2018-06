ASSE : Ben Arfa plutôt que Cabella, l'ASSE dribble l'OM !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, OM, PSG.

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont été très clairs avec leurs homologues de l'AS Saint-Etienne, ces derniers devront mettre 12ME sur la table pour obtenir lors de ce mercato la signature de Rémy Cabella, prêté la saison passée par l'OM aux Verts avec le succès que l'on connaît. Mais du côté de l'ASSE on refuse de miser autant d'argent sur le joueur marseillais, et pour oublier cela une autre piste reprend du volume ce mardi.

En effet, selon France-Football, du côté de l'AS Saint-Etienne on pense très clairement à Hatem Ben Arfa. « Il paraît très compliqué de transférer de façon définitive Remy Cabella, prêté une saison par l’OM (8 buts, 6 passes décisives) et pour lequel le club phocéen demande a minima une douzaine de millions d’euros. Saint-Étienne s’intéresserait du coup au profil de Hatem Ben Arfa, relancé à plusieurs reprises par Jean-Louis Gasset... », annonce l'hebdomadaire footballistique. Il est vrai que Ben Arfa est désormais totalement libre, ce qui peut permettre à l'AS Saint-Etienne d'envisager une belle prime à la signature et un salaire un peu supérieur pour celui qui reste sur plus d'une année sans avoir joué le moindre match officiel avec le Paris Saint-Germain.