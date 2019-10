ASSE : Ben Arfa est emballé, c’est l’occasion à ne pas rater

Dans : ASSE, Mercato.

En pleine bataille juridique contre le Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa (32 ans) ne s’est toujours pas relancé.

Depuis son départ du Stade Rennais cet été, le milieu offensif n’a pas trouvé de club suffisamment séduisant à son goût. A croire que le Français n’a pas reçu d’offres de la part des clubs qui l’intéressaient vraiment, à l’image de l’AS Saint-Etienne. « Franchement, quand je regarde les matchs de L1, la seule équipe qui propose quelque chose, qui essaie de créer une identité dans le jeu, je trouve, c’est Saint-Etienne, estimait Ben Arfa dans L’Equipe en avril dernier. Il y a l’intention de jouer, de prendre son temps, de créer le déséquilibre. »

Apparemment, les Verts n’ont pas jugé nécessaire de sauter sur l’occasion. Mais avec la nomination de Claude Puel, le coach qui avait relancé l’ancien Niçois, Adrien Ponsard ne voit pas pourquoi l’ASSE ne tenterait pas sa chance. « J’ai vu qu’on parlait à nouveau de Ben Arfa. On devrait foncer ! Il a fait un appel du pied en fin de saison dernière alors qu’il était encore à Rennes. En plus, il connaît bien Puel. Ça s’était super bien passé entre eux deux à Nice, a rappelé l’ex-attaquant stéphanois sur le site de But. Si on le prend, on aura un vrai numéro 10. Il est quand même au-dessus de Boudebouz. » Rappelons que les clubs n’ont pas besoin d’attendre le mercato hivernal pour engager un joueur libre.