ASSE : Bamba piqué à l'ASSE par un club de Ligue 1

Dans : ASSE, Bordeaux, Mercato, SCO.

En fin de contrat à Saint-Etienne dans dix jours, Jonathan Bamba n’a toujours pas répondu à l’offre des Verts afin de prolonger dans le Forez.

Visiblement, la proposition stéphanoise n’est pas à la hauteur des attentes de l’international espoir français et de son entourage. On se dirige donc clairement vers un départ de l’attaquant le plus décisif de Saint-Etienne la saison dernière. Et deux clubs de Ligue 1 sont à l’affût pour le recruter, à en croire les informations obtenues par beIN SPORTS. Le média affirme que le SCO d’Angers, son ancien club, est très intéressé.

En effet, Stéphane Moulin verrait d’un bon œil le retour de Jonathan Bamba dans le but de remplacer Karl Toko-Ekambi, vendu à Villarreal pour 20ME au mercato. Mais la piste la plus chaude pour l’attaquant aux 7 buts en 2017-2018 serait les Girondins de Bordeaux à en croire le diffuseur de la Ligue 1. En quête de renforts à moindre coût, le club au scapulaire aurait érigé en priorité le recrutement de Jonathan Bamba en cas de départ de Diego Rolan. De retour de prêt, l’Uruguayen est indésirable et ne devrait pas s’éterniser en Aquitaine, mais encore faut-il lui trouver une porte de sortie…