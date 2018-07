ASSE : Balbir refuse de voir le Ounas de Bordeaux à l'ASSE

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Le mercato de l’ASSE s’accélère. Après avoir fait le nécessaire pour s’offrir les services de Whabi Khazri en provenance de Sunderland, le club forézien est proche de conclure l’arrivée d’Adam Ounas. En effet, l’ancien Bordelais devrait, sauf revirement de situation, être prêté une saison sans option d’achat en provenance de Naples. Sur son blog publié sur le site But Football Club, le journaliste Denis Balbir semble plutôt emballé par ce renfort. Même s’il avoue que l’état d’esprit du joueur lui fait un petit peu peur…

« Pour Ounas, je pense aussi qu’il s’agit d’une bonne affaire. A condition de parvenir à gérer un joueur dont le comportement a parfois fait tiquer à Bordeaux. Espérons que son passage en Italie lui a apporté davantage de sagesse et qu’avec son staff de fin psychologue, l’ASSE parvienne à le canaliser. On parle d’un prêt sans option d’achat. Personnellement, ça ne me choque pas. J’ai une confiance aveugle en Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant. Je pense que les erreurs du passé ont été retenues. Quand on a la chance de pouvoir récupérer un joueur aussi technique qu’Ounas, un élément dans le registre de Rémy Cabella à un prix bien plus avantageux, il faut y aller » a confié le commentateur de l’Europa League sur W9. Reste désormais à voir si les Verts parviendront à officialiser ce deal, ce qui enterrerait définitivement la piste Cabella, estimé à 12ME par l’OM.